Serie B 2023/2024, il Parma batte il Venezia nel recupero. Impresa Feralpi: in 9 ferma la Reggiana sull’1-1

Il Parma batte 2-1 il Venezia con un gol di Camara nel recupero nel match della 23esima giornata di Serie B. Al 21′ è Mihaila a sbloccare il risultato e a far esultare il Tardini, ma cinque minuti dopo la nona rete stagionale di Pohjanpalo vale l’1-1. Nel finale, dopo dieci minuti di recupero, il Parma firma la rete del 2-1 con il primo gol stagionale di Camara, autore di uno splendido tiro al volo dal limite. La squadra di Pecchia – in vetta a +7 dal Venezia – nel prossimo turno dovrà vedersela contro il Cittadella, che ha subìto una pesante sconfitta per 2-0 sul campo del Brescia. Borrelli sblocca il risultato al 54′ e venti minuti dopo è Moncini a chiudere i giochi. Terza partita senza vincere per il Catanzaro che si accontenta dell’1-1 contro lo Spezia, dopo essere passato in vantaggio con Iemmello al 13′. Al 34′ però Jagiello firma la rete dell’1-1 e regala un punto che muove i bassifondi della classifica. Lo Spezia si porta così a 21 punti, come la Feralpisalò che si regala un pareggio memorabile sul campo della Reggiana. I Leoni del Garda rimangono in nove uomini per i rossi a Fiordilino (23′) e Butic (45+3′) e resistono per 35 minuti. Al 79′ la Feralpi subisce gol dalla distanza con Kabashi che indovina l’angolo e batte Pizzignacco, ma nel recupero trova l’1-1 con un colpo di testa di Balestrero. Gol nel finale e in inferiorità numerica anche per il Pisa che ferma sull’1-1 il Cosenza. Al 45′ Calabresi riceve il secondo giallo e lascia gli uomini di Aquilani (anche lui allontanato nel recupero) in dieci uomini. Al 61′ Tutino sblocca il risultato, ma dopo sei minuti di recupero Caracciolo realizza la rete del pareggio.