Nell’anticipo del tredicesimo turno di Bundesliga il Colonia si impone meritatamente per 1-0 sul campo del Darmstadt. Decisiva per gli ospiti la rete 60′ di Selke, al quarto centro stagionale. Con questo successo i caproni raggiungono la formazione padrona di casa a quota 9 punti in classifica, in piena bagarre playout.