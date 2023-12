Ligue 1 2023/2024: lo Strasburgo si sveglia troppo tardi, il Reims vince e vola al quarto posto

Vittoria importantissima per il Reims nell’anticipo della quattordicesima giornata della Ligue 1 2023/2024. La formazione di casa ha battuto per 2-1 lo Strasburgo allo stadio Auguste-Delaune e con questi tre punti è salito a quota 23 in classifica, agganciando il quarto posto in attesa delle altre partite, a riprova di un grandissimo primo terzo di stagione per quella che era annunciata come una formazione che avrebbe dovuto lottare per la salvezza. Nel primo tempo show della squadra di casa con il vantaggio di Richardson e il raddoppio a opera di Deramy poco prima dell’intervallo. Gli ospiti non riescono in nessun modo a reagire, nonostante le sostituzioni operate da Vieira, l’esperto Gameiro segna il gol che dimezza il parziale, ma è troppo tardi per pareggiare i conti e così la posizione di classifica resta pericolante con 13 punti e appena fuori dalle sabbie mobili.