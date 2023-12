Monza-Juventus 1-2, Gatti: “Volevamo il primo posto, vivo e faccio di tutto per questa squadra”

“Ci eravamo detti prima della gara che l’obiettivo era tornare al primo posto, volevamo fortemente questi tre punti. Come posso raccontare una gara del genere? Un’emozione pazzesca segnare un gol così importante. Dispiace per il gol subito, ma per fortuna siamo riusciti a rifarci immediatamente. Volevamo fortemente i tre punti, al termine di una sfida durissima contro un avversario compatto col quale l’anno scorso non abbiamo fatto nemmeno un punto”. Lo ha detto il difensore della Juventus, Federico Gatti, match winner della sfida contro il Monza: “Io vivo per questa squadra, sono disposto a mettere da parte tutto per questo gruppo e sono felice che tutti mi ripaghino con un sentimento di affetto così positivo. Il duro lavoro paga sempre, se ripenso alla sconfitta dell’anno scorso e all’errore che avevo fatto posso dire che mi è servito per migliorarmi e raggiungere i risultati di oggi”.