Bundesliga 2023/24: comoda vittoria del Bayer Leverkusen, vince anche il Bayern Monaco in casa del Wolfsburg

Nel sedicesimo turno di Bundesliga, l’ultimo dell’anno solare prima della pausa invernale, arriva il netto successo della capolista Bayer Leverkusen, che alla BayArena travolge 4-0 il malcapitato Bochum grazie alla tripletta dell’ex Roma Patrick Schick e alla rete del solito Boniface. Le aspirine proseguono dunque la loro incredibile marcia da imbattuti in vetta alla classifica. Vince anche il Bayern Monaco, che si impone 2-1 sul campo del Wolfsburg grazie alle reti di Musiala e del capocannoniere del campionato Harry Kane, arrivato già a 21 centri. Di Arnold la rete dei lupi padroni di casa che riapre la gara ma non basta. I bavaresi proseguono così nella loro rincorsa a -4 dal primo posto con una gara in meno. Arrivano i tre punti anche per la terza della classe, lo Stoccarda di Sebastian Hoeness. Undav, Guirassy e Fuhrich firmano il 3-0 contro l’Augsburg, che consente ai biancorossi di portare a 7 i punti di vantaggio sul Borussia Dortmund quinto.

Nell’anticipo delle 18.30 l’Union Berlino trova il quarto successo stagionale ed esce dalla zona retrocessione. Hollerbach e Fofana nella ripresa stendono un Colonia sempre più in difficoltà e che rimane in penultima posizione. Incredibile vittoria dell’Eintracht Francoforte, che va sotto contro il Borussia Monchengladbach a causa del gol di Wober, ma rimonta nel recupero. Prima Buta pareggia al 92′, poi Knoche segna il gol vittoria al settimo e ultimo minuto di recupero. Le aquile provano così a tenere il ritmo europeo, attualmente in sesta posizione. Nell’ultima gara di giornata l’Heidenheim batte in rimonta 3-2 il Friburgo. Holer porta avanti gli ospiti, prima che Dinkci trovi il pareggio per i neopromossi. Ancora Holer riporta in vantaggio i rossoneri, ma nel finale arriva la rimonta. Kleindienst firma il pareggio al minuto 84, ma è decisivo per il 3-2 finale l’autogol di Ginter al 92′.