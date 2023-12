Highlights e gol Wolfsburg-Bayern Monaco 1-2, Bundesliga 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 12

Il video con gli highlights di Wolfsburg-Bayern Monaco 1-2, sfida valida per la sedicesima giornata di Bundesliga. I bavaresi la sbloccano al 33′ con Musiala e dieci minuti dopo arriva il raddoppio del solito Harry Kane, al ventunesimo centro in Bundes. Nel recupero della prima frazione il Wolfsburg accorcia le distanze grazie al capitano Arnold, ma non basta. Il Bayern si prende così i tre punti e continua la rincorsa al Bayer Leverkusen capolista.