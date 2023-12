Basket, Champions League 2023/24: Sassari vince 97-81 contro Szczecin e si qualifica ai play-in

Netta vittoria della Dinamo Sassari, che supera 97-81 il King Szczecin nel sesto e ultimo turno della fase a gironi di Basketball Champions League e si qualifica ai play-in da terza classificata. La formazione di Bucchi aveva bisogno di una vittoria con 9 punti di margine per ribaltare lo scarto subìto nella gara d’andata, ma per metà gara i polacchi si sono difesi bene. Fino all’intervallo infatti è stata la Dinamo a inseguire, ma nel secondo tempo ha messo la freccia, guidata da un Tyree scatenato. Il King prova a rifarsi sotto fino al -7 grazie a Meier, Mazurczak e Nowakowski, ma un parziale di 10-0 dei padroni di casa dà la spallata decisiva alla gara e gli permette di chiudere con un rassicurante vantaggio fino al 97-81 finale.

Per la Dinamo il man of the match è un incontenibile Breein Tyree da 26 punti, seguito da Gombauld a quota 15. Charalampopoulos ne aggiunge 14 e Stefano Gentile 11. A guidare gli ospiti sono Mazurczak con 19 punti, Meier con 18 frutto di 6/9 da tre e Novakowski con 17. Sassari qualificata al play-in dunque, dove affronterà la seconda classificata del Girone C, ovvero lo Cholet. Eliminato per la differenza canestri nello scontro diretto invece lo Szczecin.