Bundesliga 2023/24: 3-1 del Gladbach allo Stoccarda, pareggio tra Bochum e Werder Brema

Nel posticipo della 17esima giornata di Bundesliga il Borussia Monchengladbach trova un importante successo superando 3-1 lo Stoccarda. La strada per i bianconeroverdi si spiana subito, con la rete dopo 1′ di Robin Hack. Al 19′ lo stesso Hack fa doppietta e regala ai suoi il doppio vantaggio. Nella ripresa gli ospiti accorciano al 55′ con la prima rete in campionato di Vagnoman, ma nel recupero il subentrato Siebatcheu arrotonda il risultato sul definitivo 3-1. La formazione di Seoane si risolleva così dalla parte bassa della classifica e si porta in decima posizione con 20 punti. Lo Stoccarda invece rimane al terzo posto con 34, ma deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici.

Nel pomeriggio invece è terminata in pareggio 1-1 la sfida tra Bochum e Werder Brema. Succede tutto nella ripresa, con i padroni di casa che sbloccano il risultato al 64′ con Osterhage. Sembra tutto fatto per la vittoria dei biancoblu, ma al terzo minuto di recupero il Werder la pareggia grazie alla rete di Stark e porta a casa un punto preziosissimo. Le due squadre rimangono così appaiate in classifica con 17 punti, a +6 dal Mainz terzultimo.