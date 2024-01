Premier League 2023/2024, finisce 2-2 tra Manchester United e Tottenham: Bentancur riprende i Red Devils

All’Old Trafford finisce 2-2 il big match domenicale della ventunesima giornata di Premier League tra Manchester United e Tottenham. Dopo solamente 3′ minuti è Hojlund a sbloccare il risultato, smarcandosi in area sul sinistro dopo un’azione ben avviata da Onana c he ha fatto scattare il contropiede dello United. Al minuto 19 arriva il pareggio degli Spurs da calcio d’angolo: ottimo cross di Porro e Richarlison in area piccola trova la deviazione vincente per il pari. Nel corso del primo tempo c’è però ancora spazio per un’altra rete: si sblocca Rashford dopo un dai e vai con Hojlund in area di rigore per il 2-1. Nel finale Spurs ancora pericolosi da corner con la traversa di Romero.

È un altro ex-Juventus a firmare il nuovo pareggio: arriva da dietro Bentancur, completamente perso dal centrocampo dello United, e in area di rigore infila Onana per il 2-2. Le due formazioni provano a spingere nell’ultima mezz’ora, ma di occasioni clamorose non se ne segnalano. Nel finale arriva l’esordio con la sua nuova maglia di Dragusin, che entra all’85°. L’ultima emozione arriva a 50″ dal termine, cn McTominay che di testa da buona posizione non riesce a trovare lo specchio della porta. Gli spurs raggiungono l’Arsenal a quota 40, mentre i Red Devils salgono a 32 punti.