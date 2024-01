Real Madrid-Barcellona: come vedere Telelombardia e gli altri canali regionali sul digitale terrestre

Real Madrid-Barcellona è la finale della Supercoppa Spagnola: ecco come seguirla su Telelombardia in tutta Italia e quali sono i canali regionali collegati. Questa sera, con fischio di inizio fissato per le ore 20:00, in Arabia Saudita è di nuovo tempo di assistere a un infuocato Clasico. La partita verrà trasmessa, in Italia, in diretta su Telelombardia (ma anche in streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio). Andiamo allora a scoprire come poter seguire in chiaro su Telelombardia e sugli altri canali del digitale terrestre che fanno parte del circuito di emittenti locali la finale della Supercoppa Spagnola: ecco di seguito le informazioni tecniche sul posizionamento canali e sulle frequenze qualora debbano essere sintonizzati per la prima volta.

Questo è l’elenco dei canali del gruppo Mediapason e delle rispettive regioni in cui sono visibili tramite il digitale terrestre, aggiornato negli ultimi mesi e dunque suscettibile di eventuali cambiamenti: Lombardia: TeleLombardia, Piemonte: VideoGruppo, Veneto e Friuli Venezia Giulia: TeleNordest e VideoBolzano33, Marche, Umbria, Liguria, Emilia Romagna: E’TV – Rete7, Toscana: Italia 7, Lazio: GOLD TV, Campania: Televomero, Puglia e Basilicata: Teledue, Calabria: Video Calabria, Sicilia: TeleOne. Ogni canale può essere sintonizzato, qualora non dovesse risultare già visibile, con la ricerca canali automatica del digitale terrestre o del satellite/decoder Sky collegato all’antenna: come è ovvio che sia, ogni modello è diverso dagli altri e le informazioni sulle frequenze e sugli step da compiere sono disponibile sui siti ufficiali delle emittenti.

NUMERAZIONE CANALI E COME TROVARLI

Di seguito vi proponiamo invece la numerazione di ciascun canale, entrando dunque nel dettaglio di ogni regione o gruppo di regioni e delle emittenti visibili nei vari territori italiani che a “reti unificate” trasmetteranno l’incontro. Telelombardia canale 10 digitale terrestre in Lombardia alla frequenza UHF 34 (578,0 MHz), VideoGruppo canale 12 in Piemonte alla frequenza UHF 35 (586,0 MHz), TeleNordest canale 18 in Veneto e 19 in Friuli Venezia Giulia, VideoBolzano33 canale 29 Trentino Alto Adige, E’TV – Rete7 canale 10 Emilia Romagna, canale 12 Marche, Canale 19 Umbria, canale 17 Liguria, Gold TV canale 11 Lazio alla frequenza UHF 43 (650,0 MHz), Televomero canale 11 Campania alla frequenza UHF 29 (538,0 MHz), Teledue canale 12 sia in Puglia che in Basilicata, Video Calabria canale 10 in Calabria e TeleOne canale 16 in Sicilia. Questi canali sono tutti visibili sul digitale terrestre, per quanto riguarda il satellite di Sky, se collegato all’antenna, sarà necessario aggiungere 50 all’inizio della numerazione (per esempio, Telelombardia al 5010, TeleOne al 5016 e via discorrendo).