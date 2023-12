Roma: nessuna lesione per Dybala, obiettivo rientro contro il Napoli

La sfida contro la Fiorentina, finita con un pari e due espulsioni che priveranno Mourinho di Lukaku e Zalewski nel prossimo match, non può certo far sorridere la Roma. A preoccupare, infatti, è l’infortunio di Paulo Dybala, uscito per un fastidio al flessore della coscia sinistra a metà del primo tempo. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto l’argentino, infatti, hanno esclusioni lesioni gravi; per lui un risentimento muscolare, che lo terrà lontano dai campi per circa 10 con il trequartista che dovrebbe saltare due partite sperando di rientrare prima di Natale. Nelle prossime ore saranno effettuati gli esami specifici per chiarire l’entità precisa dell’infortunio ed accertare così l’entità dell’infortunio.

Stessi tempi di recupero anche per Azmoun, anche lui fuori per circa 10 giorni. Oggi, poi, è tornato a farsi sentire lo Special One che, sui social, ha postato quattro foto con l’incontro con Burdisso, poi lo striscione della curva Sud e infine il biglietto passato al raccattapalle con le indicazioni da dare a Rui Patricio. In mezzo una foto dell’intervento, non punito, di Kayode su Zalewski sotto la quale Mourinho ha citato una frase di Cicerone: “Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione“.