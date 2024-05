Bayern Monaco, niente dietrofront: addio a Tuchel a giugno

Thomas Tuchel non sarà l’allenatore del Bayern Monaco nella prossima stagione. Se alla vigilia della gara con lo Stoccarda aveva lasciato qualche spiraglio aperto sulla sua permanenza, a 24 ore di distanza il tecnico ha fatto marcia indietro ed escluso la possibilità di sedere ancora sulla panchina bavarese. “Da quando siamo arrivati a un accordo per la separazione – ha sottolineato il tecnico tedesco – il Bayern ha cercato intensamente un nuovo allenatore, penso anzi che si sia mosso anche prima di parlare con me. Sarebbe brutto dire poi: ‘Vabbè, andiamo avanti con te’. No. Per quanto mi riguarda la situazione è chiara“. Tuchel, che la società bavarese ha deciso di non confermare nella prossima stagione già a febbraio, non intende insomma fare da ancora di salvataggio dopo che il club ha incassato i no di Xabi Alonso, Nagelsmann e Rangnick. Del resto anche la società, nonostante i vari rifiuti, non tornerà sui suoi passi: “Non c’è alcuna possibilità che Tuchel resti al Bayern nella prossima stagione“, ha tagliato corto il ds Christoph Freund.