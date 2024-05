Milan-Genoa, promessa rispettata: ultras rossoneri seduti e in silenzio. Poi i fischi al cambio di Leao

Lo avevano anticipato e hanno rispettato quanto promesso. La Curva Sud del Milan ha deciso di scioperare dal tifo in occasione del match casalingo di campionato contro il Genoa. Come spiega Dazn, gli ultras sono rimasti seduti e in silenzio. O almeno lo hanno fatto in un avvio di gioco in un San Siro spettrale, dominato solo dai cori dei tifosi genoani. Poco dopo il gol degli ospiti, infatti, si è alzato un coro del pubblico di casa: “Noi siamo la Curva Sud”. Un altro episodio si è registrato nel secondo tempo. Al 68′ all’uscita dal campo di Rafa Leao (che ha lasciato il campo ad Okafor) San Siro ha fischiato. Tanti fischi, da capire verso chi: se per il portoghese o per Pioli che lo ha sostituito.

Gli ultras avevano annunciato lo sciopero per “incentivare la società a proseguire nella linea d’investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione”.