Barcellona, Marcos Alonso operato alla schiena: fuori almeno un mese

Il Barcellona ha comunicato che Marcos Alonso si è sottoposto con successo ad un’operazione per risolvere i problemi alla zona lombare. L’ex Fiorentina finora aveva optato per le cure conservative, ma visto che il dolore non è diminuito ha deciso per l’intervento chirurgico. Il laterale spagnolo ha seguito lo stesso percorso con il medico che ha curato il portiere dei blaugrana Marc-André ter Stegen. Non sono stati comunicati i tempi di recupero, ma molto probabilmente il terzino potrebbe rientrare in campo tra circa un mese.