Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi 2024: sarà corrispondente speciale di NBC

di Mattia Zucchiatti 52

Durante Tokyo 2020 i suoi commenti delle gare di dressage e tuffi divennero rapidamente virali. Il rapper Snoop Dogg si unisce al team di NBCUniversal per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma stavolta sarà anche presente sul posto in qualità di “corrispondente speciale” dell’emittente statunitense. “Sono cresciuto guardando i Giochi Olimpici e sono entusiasta nel vedere gli incredibili atleti a Parigi. È una celebrazione di abilità, dedizione e ricerca della grandezza”, ha dichiarato Snoop Dogg in un comunicato stampa. “Avremo delle competizioni incredibili e, naturalmente, io porterò lo stile di Snoop nel mix – ha aggiunto -. Saranno i Giochi Olimpici più epici di sempre, quindi rimanete sintonizzati e non perdete tempo. Eleviamo, festeggiamo e rendiamo indimenticabili questi Giochi, facciamo esplodere la competizione e facciamo in modo che i migliori brillino come l’oro. Pace e amore Olimpico, capito?”. “Snoop è già un commentatore medaglia d’oro olimpica, generando decine di milioni di visualizzazioni per i suoi commenti salienti su Peacock della competizione di dressage durante le Olimpiadi di Tokyo”, ha affermato Molly Solomon, produttrice esecutiva e presidente, NBC Olympics Production. “Quella performance da sola ha fatto guadagnare a Snoop un lavoro come nostro corrispondente speciale a Parigi. Non sappiamo cosa diavolo succederà ogni giorno, ma sappiamo che aggiungerà la sua prospettiva unica al nostro spettacolo olimpico in prima serata ripensato”.