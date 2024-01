Lecce, doppio annuncio: Gendrey e Baschirotto rinnovano fino al 2026

Il calciomercato invernale del Lecce si apre con due rinnovi. Con una breve nota viene ufficializzato il prolungamento contrattuale dell’esterno difensivo Valentin Gendrey, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al termine della stagione sportiva 2025-26, con opzione per l’anno successivo. Contestualmente la società giallorossa annuncia l’ufficialità del rinnovo del difensore Federico Baschirotto. Il centrale, in scadenza il 30 giugno 2025, ha firmato fino al termine della stagione sportiva 2025-26 con opzione per i successivi due anni.