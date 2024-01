Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo mass start Anterselva

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di biathlon aggiornata dopo la mass start di Anterselva di domenica 21 gennaio. Successo per la francese Julia Simon, che sale al quarto posto superando la svedese Elvira Oeberg. Si conferma al terzo posto Lisa Vittozzi, unica azzurra al via della partenza in linea di casa dove ha chiuso sesta. Justine Braisaz-Bouchet si avvicina alla leader Ingrid Tandrevold, solo diciassettesima in gara. Dorothea Wierer, non partita nella mass, scende al 28esimo posto, mentre rimangono stabili le altre azzurre. Di seguito, ecco la classifica generale aggiornata con la top-10 ed i piazzamenti di tutte le azzurre.

I RISULTATI DELLA MASS START DI ANTERSELVA

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA MASS START DI ANTERSELVA

Ingrid Landmark Tandrevold (Norvegia) 719 Justine Braisaz-Bouchet (Francia) 689 Lisa Vittozzi (Italia) 671 Julia Simon (Francia) 662 Elvira Oeberg (Svezia) 602 Lou Jeanmonnot (Francia) 590 Lena Haecki-Gross (Svizzera) 559 Franziska Preuss (Germania) 539 Karoline Offigstad Knotten (Norvegia) 522 Vanessa Voigt (Germania) 475

28. Dorothea Wierer (Italia) 150

40. Rebecca Passler (Italia) 86

42. Samuela Comola (Italia) 78

53. Michela Carrara (Italia) 45

74. Beatrice Trabucchi (Italia) 11

79. Hannah Auchentaller (Italia) 6