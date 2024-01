Beckenbauer: ipotesi stadio di Monaco intitolato al Kaiser per gli Europei

In Germania sarebbe al vaglio degli organizzatori del Campionato europeo e dalla Uefa l’ipotesi di intitolare a Franz Beckenbauer l’Allianz Arena di Monaco per le quattro settimane del torneo. Secondo quanto riporta la Bild infatti, lo stadio bavarese potrebbe cambiare nome in favore del Kaiser, scomparso domenica all’età di 78 anni. A favorire il cambio in questo senso è anche la Uefa, che non ammette nomi di sponsor per gli stadi che ospitano l’evento. Durante gli Europei dunque l’impianto bavarese dovrà comunque chiamarsi diversamente. Allo stato attuale solo lo Stadio Olimpico di Berlino e il Volkspark di Amburgo sono privi di sponsor.