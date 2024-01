Alieni alti 3 m avvistati in Brasile? Crouch fa impazzire i social: “Ero in vacanza” (TWEET)

Peter Crouch vince ancora la gara di autoironia. L’ex attaccante del Liverpool, molto attivo sui social network e in particolare su ‘X’, ha condiviso a modo suo un filmato che ritrae strane figure, da qualcuno considerate aliene, sulle montagne di Ilha do Mel, in Brasile. Secondo l’autore del filmato, si tratterebbero di corpi alti circa 3 metri e inevitabilmente il video è rapidamente diventato virale sulle varie piattaforme social e ha attirato l’attenzione di Crouch, celebre per la sua altezza (2 metri). “Ero in vacanza con la mia famiglia. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy”, ha scritto a margine del video originale, riscuotendo il carico di like (quasi 300.000).

We were on a family holiday pls respect our privacy at this time https://t.co/1OmazfJcS9 — Peter Crouch (@petercrouch) January 10, 2024