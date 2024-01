Biathlon, Vittozzi: “Contenta per il podio, dispiace non essere arrivata seconda per pochi decimi”

“Ho fatto il mio dovere, mi dispiace di non essere arrivata seconda per pochi decimi, ma fa parte del gioco. Sono contenta in generale, la forma sta crescendo gradualmente”. Questo il commento di Lisa Vittozzi al terzo posto nella sprint di Ruhpolding 2024. “Il raffreddore e l’influenza ormai sono solo un ricordo, la settimana scorsa sono rimasta sotto i miei standard solamente per una questione di forma. Domenica la pursuit sarà una gara aperta, bisognerà andare a tutta senza fare troppi calcoli, sulla strada della continuità. Basta un bel risultato per accorciare la classifica, per cui tutto può succedere”, aggiunge l’azzurra.