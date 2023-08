Bayern, il Tottenham non lascia partire Kane: l’obiettivo adesso è Vlahovic

Harry Kane resta al Tottenham. Secondo il Daily Mail è arrivato l’ennesimo “no grazie” da parte della società inglese al Bayern Monaco, nonostante l’attaccante fosse già abbastanza vicino alla cessione e avesse raggiunto un accordo economico. Daniel Levy però non può ancora una volta fare a meno del proprio capitano. Il Bayern avrebbe quindi deciso di spostare l’obiettivo in Italia e di concentrarsi su Dusan Vlahovic, attaccante che la Juventus non ritiene incedibile e che anzi ha inserito nella trattativa con il Chelsea per portare Lukaku a Torino. Il club tedesco sarebbe pronto a presentare un’offerta ai bianconeri.