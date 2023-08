LIVE – Cottafava/Nicolai-Popov/Reznik: finale bronzo Europei beach volley Vienna 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Cottafava/Nicolai-Popov/Reznik, finale per il bronzo degli Europei di Vienna 2023 di beach volley. Gli azzurri Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, dopo aver perso ai vantaggi del tie-break la semifinale, tornano sulla sabbia per riscattarsi e salire sul terzo gradino del podio. Dall’altra parte della rete la coppia ucraina composta da Sergiy Popov ed Eduard Reznik, reduci dal ko in due set contro l’Olanda. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e la medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 16.30 di domenica 6 agosto alla Danube Insel di Vienna, in Austria. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita degli Europei di beach volley di Vienna 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COTTAFAVA/NICOLAI – POPOV/REZNIK (inizia alle 16.30)

__________________________________________________________