Barcellona: oltre che su Dembelé, gli occhi del Psg sono anche su Ansu Fati

Il Psg continua a fare spesa in casa Barcellona: dopo il trasferimento, cui manca solo l’ufficialità, per Ousmane Dembélé, secondo As i parigini starebbero pensando anche al giovane spagnolo Ansu Fati. Il ragazzo sarebbe stato chiesto proprio dal tecnico Luis Enrique. Fati è un titolarissimo di Xavi, ma i problemi economici del club catalano potrebbero costringere il club a cederlo. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.