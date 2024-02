Addio ad Alberto Mandolesi: si è spento a 76 anni la storica voce della Roma

Si è spento all’età di 76 anni Alberto Mandolesi, giornalista molto conosciuto nell’ambiente romano come radiocronista e poi come commentatore della Roma. Malato da tempo, continuava a intervenire sulle vicende giallorosse sulla sua pagina Facebook. Poche ore prima di spegnersi aveva ringraziato i tifosi per uno striscione esposto durante Roma-Inter (“Forza Alberto, raccontaci un altro gol“): “Mi ha fatto molto piacere“, aveva commentato. Mandolesi nel 1975 fu il primo a raccontare le partite della Roma in un’emittente radiofonica privata, da lui stesso fondata, pioniera delle tante radio private che nella Capitale parlano di calcio. Nel 1993 raccontò l’esordio di Francesco Totti a Brescia con la maglia della Roma. Sui social la Roma lo ha ricordato così, stringendosi al dolore dei suoi familiari: “Voce di indimenticabili emozioni giallorosse, sarai sempre nei nostri cuori“.

Voce di indimenticabili emozioni giallorosse, sarai sempre nei nostri cuori 💛❤️ L'#ASRoma si unisce al cordoglio per la scomparsa della storica voce giallorossa Alberto Mandolesi e si stringe al dolore dei suoi familiari. pic.twitter.com/JzNyGuyATU — AS Roma (@OfficialASRoma) February 11, 2024