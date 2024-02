Atletico Madrid, infortunio al ginocchio per Morata: lascia il campo in lacrime contro il Siviglia

Alvaro Morata tiene con il fiato sospeso Diego Simeone e l’Atletico Madrid. L’attaccante è infatti uscito nel corso del primo tempo del match contro il Siviglia per un problema al ginocchio. L’ex calciatore della Juventus ha poggiato male la gamba in seguito a un salto e dopo aver tentato di stringere i denti e rimanere in campo ha però dovuto alzare bandiera bianca. Sono intervenuti i membri dello staff medico della squadra, che hanno riportato un Morata zoppicante e in lacrime in panchina. Dopo qualche minuto è rientrato negli spogliatoi. Attesa per gli esami che seguiranno nei prossimi giorni, con la sfida di andata di Champions League contro l’Inter tra 9 giorni.