Torneo di Viareggio 2023: tabellone e accoppiamenti fino alla finale

Il tabellone del Torneo di Viareggio 2023, ecco tutti gli accoppiamenti fino alla finale. Si comincia con la fase a gironi, otto da quattro squadre, le prime due si qualificheranno per gli ottavi di finale e si sfideranno tra di loro in accoppiamenti incrociati in base al rendimento dei gironi, ma con alcuni paletti tra cui il fatto che le squadre che avanzano dai gironi 1, 2, 3 e 4 del gruppo A possono giocare solo contro chi supera i gironi 5, 6, 7, 8 del gruppo B. Non è comunque ancora possibile stilare un tabellone degli ottavi, non appena sarà disponibile nei dettagli ve lo proporremo di seguito.

OTTAVI

Martedì 28 marzo

ore 15 Ottavo 1

ore 15 Ottavo 2

ore 15 Ottavo 3

ore 15 Ottavo 4

ore 15 Ottavo 5

ore 15 Ottavo 6

ore 15 Ottavo 7

ore 15 Ottavo 8

QUARTI

Giovedì 30 marzo

ore 15 Quarto 1

ore 15 Quarto 2

ore 15 Quarto 3

ore 15 Quarto 4

SEMIFINALI

Sabato 1 aprile

ore 14 Semifinale 1

ore 18 Semifinale 2

FINALE

Lunedì 3 aprile

ore 15 Finale