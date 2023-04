Sassuolo-Torino in tv: data, orario, diretta tv e streaming semifinale Torneo di Viareggio 2023

Sassuolo-Torino sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario, diretta tv e streaming della finale del Torneo di Viareggio 2023. Appuntamento finale quello delle ore 15 di lunedì 3 aprile, quando la neroverde e quella granata si ritroveranno avversarie allo Stadio “Ferracci di Torre del Lago (LU) per la sfida che mette in palio la finale. Incontro trasmesso in diretta tv su Rai Sport + HD, streaming su Rai Play, diretta scritta su Sportface.