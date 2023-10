Highlights e gol Inter-Benfica 1-1, secondo turno Youth League 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri

Il video con gli highlights di Inter-Benfica 1-1, sfida valida per il secondo turno di Youth League 2023/24. Nel primo tempo la sblocca subito l’Inter al 12′ con Berenbruch, che sfrutta un errore in costruzione dei portoghesi e fa 1-0. Il Benfica però non si arrende e ha diverse occasioni per pareggiare, senza però riuscire a trovare la via del gol. Nella ripresa i nerazzurri colpiscono una traversa con Kamate, ma pochi minuti più tardi arriva il meritato pareggio degli ospiti grazie a Joao Rego.