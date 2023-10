Juventus, Vlahovic e Milik ancora fuori: allenamento personalizzato in vista del derby

Prosegue il lavoro di Dusan Vlahovic, impegnato nel percorso di recupero in vista del derby Juventus-Torino, in programma all’Allianz Stadium sabato alle 18:00. Stamani l’attaccante bianconero ha seguito un programma personalizzato in palestra per cercare di recuperare dal fastidio alla schiena che lo ha costretto a saltare la trasferta di Bergamo. Anche Arkadiusz Milik (ugualmente out contro l’Atalanta per un problema ad un polpaccio) ha svolto un lavoro a parte. Intanto, stamani il resto del gruppo è tornato a lavorare sul campo dello JTC Continassa. Spazio ad un focus sul possesso palla e ai duelli attaccanti contro difensori in situazioni di cross dalle fasce. La seduta si è poi conclusa con una partitella. Domani la Juventus svolgerà un doppio allenamento, il primo dei quali al mattino con porte aperte ai tifosi e ai media.