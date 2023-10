Highlights e gol Napoli-Real Madrid 0-4, secondo turno Youth League 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 9

Il video con gli highlights di Napoli-Real Madrid 0-4, sfida valida per il secondo turno di Youth League 2023/24. Nel primo tempo i blancos hanno svariate occasioni per passare in vantaggio e al 22′ arriva la rete dello 0-1 siglata da Gonzalo Garcia dal dischetto. A pochi minuti dall’intervallo i madrileni prima raddoppiano con Moran di testa e poi calano il tris con il tiro da fuori di de Llanos. Nella ripresa cala il ritmo ma c’è spazio per lo 0-4 finale realizzato ancora da Garcia che fa quindi doppietta.