Europei Under 21 2023: prima vittoria per la Repubblica Ceca, battuta 2-1 la Germania

Nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, la Repubblica Ceca supera per 2-1 la Germania. Alla Batumi Arena di Batumi, i cechi passano in vantaggio con Sejk ma vengono raggiunti sul pari a 20′ dalla fine con Stiller. A pochi minuti dal 90′, però, Vitik firma il gol vittoria e regala tre punti preziosi alla Repubblica Ceca, a cui basterà anche un pareggio nell’ultimo turno contro Israele per qualificarsi. Spalle al muro invece la Germania, che subisce una pesante sconfitta e, a meno di un’impresa contro l’Inghilterra, è eliminata.

CRONACA – Parte meglio la Germania, più propositiva nei primi 20 minuti e brava a impegnare il portiere avversario prima con Stiller e poi con Schade. La Repubblica Ceca però non resta a guardare e reagisce con Karabec, che alla mezz’ora chiama ad una parata per nulla scontata Atubolu. E’ solo questione di tempo però per il gol che sblocca la partita: al 33′ Sejk apre infatti le danze, ricevendo da Kusej e battendo il portiere per l’1-0. Prima dell’intervallo c’è ancora un brivido per la Germania, con Valenta che sfiora il raddoppio ma non trova la porta di un soffio. Nella ripresa i due tecnici mandano in campo forze fresche, ma la gara è piuttosto bloccata e il punteggio non si schioda dall’1-0. Al 70′, però, Stiller riceve da Matriciani e batte Jaros con un preciso destro, ristabilendo la parità. L’1-1 sembra destinato a durare, ma proprio nel finale, a tre minuti dal 90′, Vitek sigla il gol vittoria e regala un successo importante ai cechi.