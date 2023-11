Elite League Under 20: l’Italia batte il Portogallo nel finale, decisivo il gol di Bonfanti

Altro successo per l’Italia Under 20 nell’Elite League. Gli azzurrini infatti superano 2-1 il Portogallo e volano in testa alla classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate. Ottimo bottino dunque per la formazione guidata da Alberto Bollini, che guarda tutti dall’alto pur con due gare in meno rispetto alla Germania, seconda a quota 11 punti. Inizia forte la selezione italiana, che aggredisce i portoghesi e va vicina al gol in diverse occasioni, prima con Raimondo e poi con i tiri da fuori di Hasa e Cherubini. A sbloccare il risultato al 32′ è il capitano Faticanti, che vince un rimpallo e calcia di prima da fuori area. Il suo tiro trova la deviazione della difesa lusitana che spiazza il portiere e si insacca in rete per il gol dell’1-0.

Il vantaggio dura però solo otto minuti, perché al 40′ il Portogallo pareggia. Errore in fase di impostazione di Marcandalli, ne approfitta Justo che serve Meireles. Il numero 11 lusitano calcia con il destro da ottima posizione e batte un incolpevole Palmisani per il gol dell’1-1. Nella ripresa continua a spingere l’Italia, che ci prova ancora con Cherubini, ma l’occasione migliore capita a Pisilli. Il giocatore della Roma fa tutto benissimo e calcia in porta, ma la deviazione della difesa portoghese è determinante, e la palla sfiora il palo. Il vantaggio azzurro arriva nel finale: fallo di mano di Justo e l’arbitro decreta il penalty. Dal dischetto va Hasa, che però si fa ipnotizzare da Diogo Fernandes, ma sulla respinta il più rapido di tutti è Nicholas Bonfanti, che scarica la palla sotto la traversa e sigla il definitivo 2-1 per l’Italia. Vittoria meritata per gli azzurrini, che hanno confermato tutte le note positive di questo avvio di stagione.