Calcio, la Nazionale torna a Catanzaro: si disputerà Italia-Polonia dell’Under 20

Lo stadio Ceravolo di Catanzaro torna ad ospitare la Nazionale di calcio dopo vent’anni e sarà la prima volta per l’Under 20. Ad annunciarlo è il sindaco della città Nicola Fiorita dopo avere ricevuto la conferma ufficiale da parte del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che venerdì 13 ottobre prossimo si giocherà nel capoluogo calabrese la sfida dell’Elite League tra la Nazionale Under 20 e la Polonia.

“Si tratta della terza partita degli azzurrini, primo impegno casalingo della stagione – si legge in una nota del Comune di Catanzaro – nel torneo tra otto nazionali di categoria, dopo il pareggio in Germania e la vittoria in Repubblica Ceca. Le Nazionali giovanili tornano a Catanzaro sei anni dopo la doppia amichevole dell’Under 17 contro la Repubblica Ceca. Al Ceravolo ha giocato per due anche l’Under 21 nelle qualificazioni agli Europei, il 21 marzo 1995 battendo l’Estonia 7-0 e il 10 ottobre 2003, superando 6-0 l’Azerbaigian. Da ricordare anche la gara del 23 febbraio 1982 contro la Scozia, finita 1-0, valevole per i quarti di finale degli Europei, con la presenza di Bivi, Borghi, Celestini e Mauro che militavano nelle file del Catanzaro“.

Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Fiorita: “Una notizia che ci riempie di orgoglio e che ben rappresenta il livello di reputazione che Catanzaro, anche grazie ai risultati della nostra squadra e al nostro fantastico pubblico, è riuscita a riconquistare nel calcio che conta. Gli ultimi lavori di restyling del Ceravolo hanno confermato e rafforzato questa immagine, restituendo un manto erboso ed un impianto di illuminazione di primo livello, riconosciuti anche dagli stessi commissari di Lega. Al tempo stesso, il prossimo appuntamento con gli Azzurrini si inserisce nel positivo percorso che vede anche il Centro tecnico federale di Catanzaro come punto di riferimento per la formazione e la crescita dei giovani atleti per tutto il Sud Italia“.