Lotta, Mondiali Belgrado 2023: Sandron, Kabaloev e Kakhelashvili eliminati nella greco-romana

Ancora niente finali per gli azzurri della lotta greco-romana ai Mondiali in corso a Belgrado. Nella giornata di oggi, venerdì 22 settembre, il migliore italiano è stato Jacopo Sandron che nelle qualificazioni dei 60kg ha iniziato il suo cammino battendo per superiorità tecnica (9-0) il lettone Aleksandrs Jurkjans. Nel primo turno è arrivata poi la vittoria contro l’albanese Bajram Sina, battuto sempre per superiorità e sempre 9-0. Il cammino di Sandron si è però interrotto agli ottavi di finale: l’azero Nihat Zahid Mammadli si è imposto 8-0 sul 25enne torinese. E per l’azzurro le speranze del ripescaggio sono sfumate poco dopo, quando Mammadli è stato battuto dall’armeno Gharibyan. Nei 97kg Nikoloz Kakhelashvili ha prima superato Olzhas Syrlybay (chiuso 1-1 con l’azzurro in rimonta), ma si è poi arreso ad Abubakar Khaslakhanau (3-1). Subito fuori nei 72kg invece Zaur Kabaloev, sconfitto nelle qualificazioni dall’uzbeko Jamol Jumabaev che si è imposto 5-1.

Nella giornata di ieri era arrivata l’eliminazione di Luca Dariozzi (arrivato in Serbia per sostituire il compagno di squadra Riccardo Abbrescia), superato dall’albanese Kevin Kupi 6-2 nei 77kg. Domani, ultima giornata di eliminatorie e penultima di tutto il Mondiale. Per l’Italia occhi puntati su Ignazio Sanfilippo (67kg) e Mirco Minguzzi (87kg). Si ricomincia alle 10:30 del mattino. Minguzzi dovrà vedersela ai sedicesimi contro il kazako Nursultan Tursynov, mentre Sanfilippo partirà dalle qualificazioni contro l’armeno Slavik Galstyan.