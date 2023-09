Milano-Cortina 2026, Fontana: “I giovani saranno protagonisti. Previsti 30.000 nuovi posti di lavoro”

“I giovani saranno i grandi protagonisti delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’evento avrà una grande ricaduta occupazionale, sono infatti stimati 30.000 nuovi posti di lavoro”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana nel corso del seminario ‘Youth, Olympics 2026 and regional growth: a unique opportunity’ organizzato a Milano dalla sezione lombarda dall’Associazione nazionale Comuni d’Italia. “Questo appuntamento -ha aggiunto il presidente- deve essere letto come ulteriore motivo di sviluppo e sguardo verso il futuro, un modo attraverso il quale Regione Lombardia riesce ad anticipare e interpretare il futuro”. Per il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra quella olimpica è “una grande occasione quella che abbiamo davanti -ha sottolineato – che richiede un importante lavoro infrastrutturale per delle opere che ‘resteranno anche dopo’. Abbiamo voluto capire insieme a tutti gli enti cosa possiamo mettere in campo per coinvolgere i giovani lombardi affinché ricavino il più possibile in termini di esperienza e occasioni di lavoro”.