Calcio a 5, Mondiali: i convocati azzurri per le sfide contro Slovenia e Spagna

Mancano le ultime due partite di qualificazione alla Nazionale italiana di futsal per agguantare la possibilità di giocarsi la rassegna iridata del prossimo anno in Uzbekistan, la 10ª edizione del Mondiale di calcio a 5. Venerdì 15 a Lubiana alle ore 18.30 si gioca Slovenia-Italia, mentre mercoledì 20 dicembre ci sarà la sfida contro la Spagna al PalaCattani di Faenza. Gli azzurri si raduneranno a Porec, in Croazia, lunedì 11 dicembre e da lì si sposteranno a Lubiana alla vigilia della partita con gli sloveni. Il CT Massimiliano Bellarte ha convocato 18 calciatori, con la novità rappresentata da Giovanni Pulvirenti della Meta Catania, che mancava in azzurro dal 2019.

Tornano a vestire la maglia azzurra invece anche Francesco Liberti della Feldi Eboli, Michele Podda della Meta Catania e Mattia Raguso della L84. L’Italia è seconda nel girone, con 7 punti, 3 meno della Spagna capolista e altrettanti più della Slovenia, terza. All’ultimo posto del girone la Repubblica Ceca, a 1, già eliminata. Al Mondiale si qualifica direttamente solo la prima classificata. Complicato per gli Azzurri raggiungere il primo posto, ma non impossibile: sarà decisiva la sfida con la Slovenia del 15 dicembre. Con una vittoria gli azzurri si presenterebbero a Faenza con le carte in mano per poter contendere alla Spagna il primo posto. In caso di arrivo alle spalle delle Furie Rosse, invece, qualora gli azzurri rientrassero fra le quattro migliori seconde di questo Elite Round, la qualificazione a Uzbekistan 2024 passerebbe per i play-off.

Di seguito l’elenco dei convocati: Portieri: Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Gianluca Parisi (Sandro Abate).

Giocatori di movimento: Carmelo Musumeci (Meta Catania), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Enrico Donin (Mantova), Michele Podda (Meta Catania), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Lorenzo Etzi (Sandro Abate), Giuliano Fortini (L84), Mattia Raguso (L84), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Christopher Cutrupi (Olimpus Roma).