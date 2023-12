L’ex Lazio e United Ravel Morrison nei guai: ha usato un contrassegno disabili di un defunto

di Redazione 37

Guai per Ravel Morrison, calciatore inglese di nascita ma naturalizzato giamaicano, militante nei D.C. United con un passato al Manchester United e alla Lazio. Come riportano i media britannici, e in particolare la BBC, il 30enne si è dichiarato colpevole di frode dopo aver utilizzato un blue badge di una persona deceduta a febbraio del 2022. Il blue badge è il tagliando che permette ai cittadini disabili di usufruire dei parcheggi e viene rilasciato dai Comuni di residenza. Morrison ha ammesso di aver acquistato il badge per 50 sterline da “qualcuno all’Old Trafford”. Il calciatore si è dichiarato colpevole di frode ed è stato multato di 1.000 sterline. Inoltre è stato anche condannato a pagare 508 sterline di spese e un supplemento di 400 sterline alla famiglia del defunto titolare del badge.