Basket, Gianni Petrucci: “Il rientro di Polonara è una bellissima notizia”

Il rientro di Polonara è una “bellissima notizia. Sono andato a trovarlo a casa, gli sono stato molto vicino. Sono veramente contento, è un bel rientro e dimostra che la forza di volontà che ha avuto lo sta premiando. Complimenti alla società che lo ha seguito dal primo momento”. Sono queste le parole di Gianni Petrucci, presidente della Federazione italiana basket, a margine della XXIII Edizione della Festa dello Sport Luiss. Ieri il giocatore della Virtus Bologna è rientrato in campo a poco meno di due mesi dall’operazione di rimozione di un tumore ai testicoli.

E su Gianmarco Pozzecco, che ha affiancato all’incarico di Ct azzurro quello di tecnico dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne: “Lo sento dopo ogni partita, è secondo in classifica. C’è grande entusiasmo intorno a lui e Tony Parker è molto contento”. Poi sugli italiani impegnati Oltre Oceano, Danilo Gallinari e Simone Fontecchio, sottolinea che “per adesso stanno andando bene, è importante che stiano bene quando vengono in Nazionale ma vale per tutti”, conclude Petrucci.