Gottardi/Menegatti-Alvarez/Moreno oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Europei beach volley Vienna 2023

Tutto pronto per Gottardi/Menegatti-Alvarez/Moreno, partita valevole per i quarti di finale degli Europei di Vienna 2023 di beach volley. Le azzurre Valentina Gottardi e Marta Menegatti, dopo aver superato agevolmente la Finlandia agli ottavi, tornano sulla sabbia per proseguire il percorso netto e continuare la rassegna continentale. Non sarà però facile superare la coppia spagnola composta da Daniela Alvarez Mendosa e Tania Moreno Matveeva, reduce dal successo contro la Lettonia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e passerà il turno? L’appuntamento è per le ore 11.00 di venerdì 4 agosto alla Danube Insel di Vienna, in Austria. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita degli Europei di beach volley di Vienna 2023.

STREAMING E TV – La partita Gottardi/Menegatti-Alvarez/Moreno dei quarti di finale degli Europei di Vienna 2023 sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. Inoltre, come le altre sfide della rassegna continentale, sarà disponibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma della CEV Eurovolley.tv e sul canale YouTube European Volleyball. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.