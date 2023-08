Ciclismo Mondiali Glasgow 2023, inseguimento femminile: Italia quinta nelle qualificazioni, sarà al massimo bronzo

Sessione mattutina dolceamara per l’Italia ai Mondiali di ciclismo 2023 a Glasgow. Nelle qualificazioni dell’inseguimento femminile a squadre, il quartetto azzurro composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza ha infatti chiuso al quinto posto, a soli tre decimi dalla top 4 che avrebbe significato finale per l’oro. L’Italia non potrà dunque tornare sul gradino più alto del podio, ma potrà comunque ambire alla medaglia di bronzo. Il 4:14.742 delle azzurre è stato battuto da Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Usa e Francia. Il prossimo avversario sarà invece il Canada: chi vince rientra in gioco per il bronzo.

Niente da fare invece per Miriam Vece, eliminata nelle qualificazioni dei 500 metri time trial. L’azzurra ha portato a termine la sua prova con un discreto 33.680, ma si è dovuta accontentare dell’undicesimo posto. Un vero peccato dato che per meno di due decimi non è rientrata tra le migliori otto che si contenderanno le medaglie. Fuori a sorpresa anche la campionessa uscente, la francese Taty Matie-Divine Kouame, mentre il miglior crono è stato realizzato dalla tedesca Emma Hinze.