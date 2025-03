Sono tre le coppie azzurre presenti nel tabellone principale del primo torneo Elite16 stagionale di beach volley, in programma in Messico a Playa del Carmen. Nella giornata odierna entrambe le formazioni femminili hanno superato il proprio turno di qualificazione, staccando così il pass per la manifestazione di scena nello stato di Quintana Roo. Ad aprire le danze sono state Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, che hanno superato in due set (21-18, 21-17) le ceche Svozilova/Stochlova.

Prosegue anche il gran momento di Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, che dopo il trionfo nel Challenge di domenica nello Yucatan, hanno ottenuto anche quest’oggi una vittoria, superando in maniera netta in due set (21-18, 21-14) le padrone di casa Vidaurrazaga/Ramirez. Orsi Toth e Bianchi peraltro hanno vinto il proprio confronto con le due rappresentanti della Repubblica Ceca, capaci la scorsa settimana di strappare un set a Gottardi/Scampoli, l’unico parziale perso dalle due azzurre nella loro marcia trionfale.

Al maschile Cottafava/Dal Corso già qualificati

L’unica coppia maschile presente a Playa del Carmen era invece già sicura di partire direttamente dal tabellone principale. Dopo il nono posto nello Yucatan, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, testa di serie numero tredici del torneo, sono stati inseriti nella Pool A insieme ai brasiliani Evandro/Arthur; la formazione azzurra domani alle ore 16.40 farà il proprio esordio nel torneo proprio contro il team verdeoro, mentre le altre formazioni che completeranno il Girone A verranno delineate questa sera una volta concluse le qualifiche.