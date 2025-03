Juan Sebastian Molano si è aggiudicato al photofinish l’edizione 2025 della Brugge-De Panne, superando in volata Jonathan Milan. Un finale caotico in Belgio, condizionato da un paio di cadute nei chilometri finali che hanno spaccato il gruppo eliminando o rallentando diversi favoriti come il belga Jasper Philipsen, vincitore uscente, Tim Merlier e Arnaud De Lie. Ne approfitta il corridore dell’UAE Team Emirates-XRG, che lancia una lunga volata e riesce a resistere al ritorno poderoso di Milan, il quale deve però accontentarsi del secondo gradino del podio. Terza posizione per Madis Mihkels dell’EF Education Post davanti a Phil Bauhaus ed Erleend Blikra.

ORDINE D’ARRIVO BRUGGE-DE PANNE 2025

MOLANO Juan Sebastián (UAE Team Emirates – XRG) 4h07’23” MILAN Jonathan (Lidl – Trek) st MIHKELS Madis (EF Education – EasyPost) st BAUHAUS Phil (Bahrain – Victorious) st BLIKRA Erlend (Uno-X Mobility) st KANTER Max (XDS Astana Team) st RENARD Alexis (Cofidis) st REX Laurenz (Intermarché – Wanty) st GROENEWEGEN Dylan (Team Jayco AlUla) st WELSFORD Sam (Red Bull – BORA – hansgrohe) st

Volta a Catalunya: Ayuso si prende tappa e maglia

Terza tappa e ancora una volata, ma questa volta non per gli sprinter alla Volta a Catalunya 2025. In una frazione, da Viladecans The Style Outlets a La Molina per 218,6 km, caratterizzata da 4000 metri di dislivello con un finale molto impegnativo con punte anche a attorno al 14% di pendenz, vince Juan Ayuso, che riesce a prevalere per una questione di centrimetri su Primoz Roglic. Lo sloveno parte per primo, provando a sorprendere la concorrenza, ma viene ripreso e superato nei metri finali. Sul podio anche Mikel Landa, mentre Ayuso oltre alla vittoria di tappa si prende anche la maglia di leader della generale con sei secondi di margine su Roglic e undici su Landa.

Settimana Coppi&Bartali, primo successo per Paul Double

Un attacco a pochi chilometri dal traguardo ha deciso la seconda tappa della Settimana Coppi&Bartali. Paul Double del Team Jayco AlUla conquista il primo successo della sua carriera, imponendosi nella frazione che ha portato i corridori a Sogliano al Rubicone dopo 163 chilometri di corsa. Il britannico ha preceduto Jarno Wildar (Lotto Development Team) e l’italiano Diego Ulissi dell’Astana. Grazie agli abbuoni conquistati, Double si prende anche la testa della classifica generale. Domani la terza delle cinque frazioni, la Riccione-Cesena di 142,1 chilometri.