Moise Kean sta vivendo quella che è senza ombra di dubbio la sua miglior stagione da quando gioca nei professionisti.

L’attaccante della Fiorentina con la doppietta messa a segno contro la Germania ha superato quota venti gol stagionali, un bottino straordinario se si pensa che era reduce da una stagione da zero reti segnate. Un exploit pazzesco quello dell’ex Juventus, che con il suo passaggio da Torino a Firenze ha firmato la svolta della sua carriera. Tanti i meriti di Raffaele Palladino nel suo percorso di crescita e di maturazione, per un calciatore che a 25 anni sembra aver imboccato finalmente la strada giusta per intraprendere una carriera di alto livello.

La stagione di Kean ha sorpreso chiunque, nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un rendimento simile. Neanche nelle aspettative più rosee, infatti, a Firenze si sarebbero aspettati una continuità di prestazioni di questo tipo e soprattutto una tale vena realizzativa. Con la maglia Viola Moise Kean sembra aver ritrovato finalmente il sorriso, e potrebbe essersi finalmente rilanciato in maniera definitiva. Un percorso non facile quello del centravanti della Nazionale, che grazie alla Fiorentina è riuscito anche a ritrovare la maglia azzurra. Luciano Spalletti gli ha dato piena fiducia e ha dato ampia considerazione alle sue ottime prestazioni, e Kean ha risposto sul campo con partite di livello e con i due gol nell’ultima sfida contro la Germania nel match di ritorno dei quarti di finale di Nations League. Un rendimento, quello di Kean, che ha inevitabilmente attirato gli occhi delle big italiane ed europee.

Per acquistare Kean serve pagare la clausola: nessuno sconto dalla Fiorentina

Quando in estate la dirigenza della Fiorentina ha acquistato Moise Kean a titolo definitivo dalla Juventus ha creduto fortemente nelle potenzialità del calciatore. L’attaccante, reduce da una stagione negativa in bianconero, si è messo a disposizione dell’ambiente con il massimo impegno. Una fiducia, quella del club Viola, dimostrata anche con i dettagli del contratto, vista la clausola rescissoria inserita nell’accordo.

Una clausola che, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, sarebbe di 52 milioni di euro. Una cifra importante, se si pensa a quello che Moise Kean era al momento del suo arrivo a Firenze. Una cifra alla portata, invece, se si pensa a quello che è oggi Moise Kean e a quello che potrebbe essere al termine della stagione. Una clausola che fa indubbiamente gola alle big italiane ed europee, che nella prossima sessione di calciomercato potrebbero bussare alle porte della Fiorentina con una ricca offerta.

In Italia ci sta pensando il Napoli, in Inghilterra l’Arsenal sembra la squadra più interessata. A Firenze intanto lo coccolano, e sperano possa rimanere in Viola quanto più a lungo possibile.