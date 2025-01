Caitlin Clark sta cambiando il volto del basket femminile. A soli 22 anni, la stella delle Indiana Fever ha avuto un impatto notevole sulla WNBA, non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per l’attenzione che ha attirato su tutta la lega. Per lei è stata infatti coniata una nuova espressione, ovvero il Caitlin Clark Effect: è un fenomeno che si riferisce all’incremento straordinario dell’interesse per la pallacanestro femminile, scaturito dai record stabiliti da questa straordinaria giocatrice. Caitlin Clark è riconosciuta come una fuoriclasse dagli esperti e anche dai colleghi maschili (tra i quali LeBron James), che più volte ne hanno elogiato le doti e il talento fuori dal comune. Tra questi c’è anche LeBron James, il quale ha affermato che la giovane 22enne sta portando il basket femminile a un livello mai visto prima e che il suo impatto è cruciale per l’attrazione di nuovi tifosi e per il futuro della WNBA.

Con il suo stile di gioco e la sua capacità di segnare da qualsiasi posizione, la classe 2002 di Des Moines ha attirato l’interesse di milioni di tifosi, portando le Indiana Fever ai playoff dopo sette anni di assenza. Questo successo ha anche fatto crescere l’affluenza alle partite, con un aumento del 320% nelle presenze alle partite delle Fever e un incremento del 47% a livello di tutta la WNBA. E per far fronte a questo vertiginoso aumento della popolarità, la franchigia di Indianapolis ha predisposto un nuovo ampliamento delle proprie strutture.

Indiana Fever: 78 milioni per il nuovo centro di allenamento di Caitlin Clark e compagne

Le Indiana Fever stanno infatti costruendo un nuovo centro di allenamento da 78 milioni di dollari a Indianapolis. Il nuovo impianto, denominato Indiana Fever Sports Performance Center e la cui apertura è prevista per la stagione WNBA 2027, presenterà due campi da gioco a dimensioni complete, strutture di forza e condizionamento, una serie di stanze aggiuntive per il recupero e il benessere, tra cui quelle con terapia della luce infrarossa e piscine per idroterapia, e persino spazi per podcast e produzione di contenuti. Il proprietario delle Fever, Pacers Sports & Entertainment, finanzierà privatamente lo sviluppo della struttura di tre piani e 108.000 piedi quadrati.

La decisione di costruire il nuovo complesso di allenamento naturalmente non è esclusivamente una conseguenza dell’arrivo di Clark nella squadra, ma il tempismo fornisce un altro indicatore di quanto la presenza di Clark stia modificando non solo la performance in campo della sua squadra, ma anche l’aspetto economico della lega. Oltre alle Indiana Fever, altre franchigie come le Las Vegas Aces e le Phoenix Mercury stanno sviluppando strutture dedicate, per sfruttare appieno il potenziale di crescita della lega.

Record su record per la fuoriclasse statunitense

Clark non è solo una delle migliori giocatrici di basket della sua generazione, ma è diventata un simbolo di ciò che la pallacanestro femminile può raggiungere in termini di visibilità, successo e opportunità economiche. Dopo aver superato ogni record a livello NCAA con le sue Iowa Hawkeyes, vincendo per due volte il premio di miglior giocatrice del college (28 punti e quasi nove assist di media nel 2023 e 32 punti e 9 assist di media nel 2024), Clark ha confermato tutte le aspettative anche nella sua prima stagione in WNBA.

La fuoriclasse di Des Moines ha infatti vinto il premio di rookie dell’anno ed è stata anche eletta nel miglior quintetto della lega, scrivendo anche il nuovo record per il maggior numero di assist in una partita di stagione regolare con 22. Con il suo continuo miglioramento e l’enorme seguito che sta conquistando, è destinata a diventare una figura di riferimento per le generazioni future di atlete e per il basket in generale. Con lei, la WNBA è pronta a raggiungere nuovi traguardi, sia sul campo che fuori.