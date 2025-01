Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane impegnate in serata nella quinta giornata della Cev Champions League 2024/25 di volley maschile. A trovare il successo è la Sir Safety Perugia, che sul campo dei cechi del Ceske Budejovice trionfa con un secco 3-0 (27-25, 25-22, 25-22). Per i Block Devils è il quinto successo in altrettante gare europee di questa stagione, chiudendo così ogni discorso con la matematica vittoria del gruppo D che vale i quarti di finale della competizione. Gara più complicata del previsto però per i Campioni d’Italia, che hanno faticato nel primo set vincendo solo ai vantaggi, subendo prima una rimonta dal 15-10 da una squadra ancora a zero vittorie. Tra gli uomini di Lorenzetti il migliori è Yuki Ishikawa con 15 punti, seguono Jesus Herrera e Kamil Semeniuk a quota 12.

Va ko invece la MINT Vero Volley Monza, che cade per 3-1 (26-24, 26-24, 22-25, 25-21) sul campo dell’Olympiacos. Sconfitta pesante per i brianzoli, che si fanno così scavalcare in vetta proprio dalla formazione greca; per i ragazzi di Eccheli è anche il primo ko europeo di questa stagione, in cui la Champions League è un po’ la valvola di sfogo dati i risultati disastrosi in campionato, con la squadra ultima in classifica. C’è rammarico per i biancoblù, che nei primi due set si sono fatti recuperare un discreto margine di vantaggio dai greci, guidati dall’esperienza di vecchie conoscenze del campionato italiano come Travica, Pajenk e Tzourits.

La cronaca di Olympiacos-Monza

Nel primo set la formazione brianzola si mantiene costantemente avanti, senza riuscire però a scavare mai un solco definitivo nel punteggio. Si susseguono errori su errori in battuta, con la gara che stenta a decollare; Monza si affida a Marttila e Averill, poi Rohrs batte un colpo e regala il +3 alla Vero Volley sul 19-16. Il canadese va a segno con costanza e la formazione di Eccheli si avvicina al primo set sul 23-20, ma deve fare i conti con il ritorno dell’Olympiacos: Tzourits e Perrin annullano i due set point di Monza, poi alla prima occasione Koumentakis erge il muro su Szwarc e i greci si prendono il primo set in rimonta per 26-24.

L’avvio di secondo set è molto equilibrato, con continui cambi palla: ad avvantaggiarsi per prima è ancora Monza, che con Marttila e Szwarc prova l’allungo sul +4 (11-7). Pajenk trova l’ace e riavvicina i suoi, ma Averill risponde con la stessa moneta e poi Rohrs fa 15-9. L’Olympiacos però piano piano ricuce lo strappo e si riporta sotto con Tzourits, ma il muro di Marttila fa 21-18 e sembra indirizzare la gara verso la parità; non è così però, perché i soliti Tzourits e Pajenk riportano la gara in equilibrio, poi un ace di Perrin regala il vantaggio ai greci (22-21). L’Olympiacos arriva per primo a set point, non lo sfrutta ma poco dopo un super muro di Masulovic chiude il secondo set con un nuovo 26-24 che vale il doppio vantaggio per la formazione greca.

Anche nel terzo set è Monza ad avvantaggiarsi per prima, fino al +6 toccato grazie all’esordiente classe 2006 Diego Frascio. Un primo tempo di Di Martino regala il 17-10 alla Vero Volley, ma arriva puntuale il blackout: l’Olympiacos recupera punto su punto e si riavvicina fino al -1 (20-19), ma questa volta i greci commettono due errori decisivi che spianano la strada ai brianzoli. Il servizio di Koumentakis vola via e Monza riapre la gara 25-22. Nel quarto set però sono i padroni di casa a prendere il largo da metà parziale in poi, grazie ad un monumentale Pajenk; Monza prova a rientrare affidandosi a Rohrs e Frascio, ma i biancorossi non cedono e chiudono la contesa con il mani fuori di Tzourits che vale il 25-21 finale.