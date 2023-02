Qualificazioni Mondiali 2023 basket, calendario Italia: programma, orari e tv delle partite degli azzurri

Il programma con gli orari e la diretta tv e streaming delle partite dell’Italia per quanto riguarda le qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket. La fase di qualificazione è divisa in due parti, la prima delle quali vede 32 squadre partecipanti divise in otto gironi da quattro. Questa prima fase verrà distribuita in tre finestre, da novembre 2021 a giugno 2022. Le partite saranno visibili in diretta streaming, e previo abbonamento, presso la piattaforma ufficiale della FIBA a questo link: livebasketball. Inoltre, le partite della prima finestra verranno trasmesse su Sky Sport Arena. Ecco quindi il calendario delle partite della selezione allenata da coach Sacchetti.

CALENDARIO ITALIA QUALIFICAZIONI FASE 1

1^ GIORNATA – Venerdì 26 novembre 2021

Ore 17:00 – Russia-Italia

2^ GIORNATA – Lunedì 29 novembre 2021

Ore 20:30 – Italia-Olanda

3^ GIORNATA – Giovedì 24 febbraio 2022

Ore 21:00 – Islanda-Italia

4^ GIORNATA – Domenica 27 febbraio 2022

Ore 20:30 – Italia-Islanda

5^ GIORNATA – Venerdì 1 luglio 2022

Orario da definire – Italia-Russia (cancellata)

6^ GIORNATA – Lunedì 4 luglio 2022

Ore 19:30 – Olanda-Italia

CALENDARIO ITALIA QUALIFICAZIONI FASE 2

1^ GIORNATA – Mercoledì 24 agosto 2022

Ore 17:30 – Ucraina-Italia

2^ GIORNATA – Sabato 27 agosto 2022

Ore 20:30 – Italia-Georgia

3^ GIORNATA – Venerdì 11 novembre 2022

Ore 21:00 – Italia-Spagna

4^ GIORNATA – Lunedì 14 novembre 2022

Ore 16:00 – Georgia-Italia

5^ GIORNATA – Giovedì 23 febbraio 2023

Ore 21:00 – Italia-Ucraina

6^ GIORNATA – Domenica 26 febbraio 2023

Ore 18:00 – Spagna-Italia