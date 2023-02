Basket, qualificazioni Mondiali 2023: risultati e classifiche aggiornate

I risultati e le classifiche aggiornate delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2023. Comincia il percorso verso la rassegna che si terrà tra il 25 agosto e il 10 settembre 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine. Per strappare il pass per la competizione, infatti, bisognerà passare attraverso ben due fasi di qualificazione che si terranno tra novembre 2021 e febbraio 2023. Dopo il ritrovato entusiasmo degli ultimi mesi, con la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia cercherà di strappare il pass per i Mondiali dopo la partecipazione all’edizione 2019. Per farlo, però, il percorso sarà irto di insidie e difficoltà. Ecco quindi la composizione dei gironi e i risultati delle partite.

REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI MONDIALI

QUALIFICAZIONI MONDIALI: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

CLASSIFICHE GIRONI FASE 2

GRUPPO I

Lettonia 15 (7V, 1P)*

Serbia 13 (5V, 3P)

Grecia 13 (5V, 3P)*

Turchia 11 (3V, 5P)

Belgio 11 (3V, 5P)

Gran Bretagna 9 (1V, 7P)

GRUPPO J

Germania 18 (8V, 2P)*

Finlandia 18 (8V, 2P)*

Slovenia 17 (7V, 3P)*

Svezia 15 (5V, 5P)

Israele 13 (3V, 7P)

Estonia 12 (2V, 8P)

GRUPPO K

Francia 18 (8V, 2P)*

Lituania 18 (8V, 2P)*

Montenegro 16 (6V, 4P)

Bosnia Erzegovina 15 (5V, 5P)

Ungheria 15 (5V, 5P)

Repubblica Ceca 13 (3V, 7P)

GRUPPO L

Spagna 15 (7V, 1P)*

Italia 14 (6V, 2P)*

Georgia 12 (4V, 4P)

Islanda 12 (4V, 4P)

Ucraina 11 (3V, 5P)

Olanda 8 (0V, 8P)

*qualificata per i Mondiali

RISULTATI QUALIFICAZIONI FASE 2

PRIMA FINESTRA

Mercoledì 24 agosto

Ore 17:00 – Georgia-Olanda 77-66

Ore 17:30 – Ucraina-Italia 89-97

Ore 18:00 – Ungheria-Lituania 78-88

Ore 19:00 – Montenegro-Bosnia Erzegovina 88-69

Ore 20:30 – Francia-Repubblica Ceca 95-60

Ore 21:00 – Spagna-Islanda 87-57

Giovedì 25 agosto

Ore 17:30 – Finlandia-Israele 79-73

Ore 18:30 – Lettonia-Turchia 111-85

Ore 18:30 – Svezia-Germania 50-67

Ore 20:00 – Serbia-Grecia 100-94

Ore 20:30 – Belgio-Gran Bretagna 72-57

Ore 20:30 – Slovenia-Estonia 104-83

Sabato 27 agosto

Ore 18:15 – Repubblica Ceca-Ungheria 79-82

Ore 18:30 – Lituania-Montenegro 90-73

Ore 19:00 – Olanda-Spagna 64-86

Ore 20:00 – Bosnia Erzegovina-Francia 96-90 OT

Ore 20:30 – Italia-Georgia 91-84

Ore 22:00 – Islanda-Ucraina 91-88

Domenica 28 agosto

Ore 15:00 – Germania-Slovenia 90-71

Ore 17:00 – Estonia-Finlandia 68-76

Ore 19:00 – Gran Bretagna-Lettonia 80-87

Ore 19:00 – Grecia-Belgio 85-68

Ore 19:00 – Turchia-Serbia 72-79

Ore 20:00 – Israele-Svezia 83-95

SECONDA FINESTRA

Venerdì 11 novembre

Ore 13:00 – Israele-Slovenia 62-75

Ore 18:00 – Grecia-Lettonia 60-80

Ore 18:05 – Estonia-Svezia 82-87

Ore 18:15 – Repubblica Ceca-Montenegro 56-65

Ore 18:30 – Lituania-Francia 65-90

Ore 19:00 – Turchia-Belgio 86-52

Ore 19:00 – Germania-Finlandia 94-80

Ore 19:00 – Olanda-Ucraina 77-96

Ore 20:00 – Gran Bretagna-Serbia 68-74

Ore 20:00 – Bosnia Erzegovina-Ungheria 83-78

Ore 20:35 – Islanda-Georgia 85-88

Ore 21:00 – Italia-Spagna 84-88

Lunedì 14 novembre

Ore 15:00 – Ucraina-Islanda 79-72

Ore 16:00 – Georgia-Italia 84-85

Ore 17:30 – Finlandia-Estonia 91-71

Ore 18:00 – Slovenia-Germania 81-75

Ore 18:00 – Ungheria-Repubblica Ceca 83-69

Ore 18:30 – Lettonia-Gran Bretagna 79-63

Ore 19:00 – Montenegro-Lituania 56-65

Ore 19:35 – Svezia-Israele 71-68

Ore 20:00 – Serbia-Turchia 77-76

Ore 20:30 – Belgio-Grecia 70-72

Ore 20:30 – Francia-Bosnia Erzegovina 92-56

Ore 20:30 – Spagna-Olanda 84-72

TERZA FINESTRA – 2023

Giovedì 23 febbraio

Ore 18:30 – Lituania-Ungheria

Ore 18:45 – Repubblica Ceca-Francia

Ore 19:30 – Olanda-Georgia

Ore 20:00- Bosnia Erzegovina-Montenegro

Ore 20:45 – Islanda-Spagna

Ore 21:00 – Italia-Ucraina

Venerdì 24 febbraio

Ore 13:30 – Israele-Finlandia

Ore 16:00 – Estonia-Slovenia

Ore 18:00 – Turchia-Lettonia

Ore 18:00 – Grecia-Serbia

Ore 19:30 – Germania-Svezia

Ore 20:30 – Gran Bretagna-Belgio

Domenica 26 febbraio

Ore 17:00 – Georgia-Islanda

Ore 17:00 – Ucraina-Olanda

Ore 18:00 – Francia-Lituania

Ore 18:00 – Spagna-Italia

Ore 19:00 – Montenegro-Repubblica Ceca

Ore 19:00 – Ungheria-Bosnia Erzegovina

Lunedì 27 febbraio

Ore 17:30 – Finlandia-Gran Bretagna

Ore 18:00 – Slovenia-Israele

Ore 18:30 – Lettonia-Grecia

Ore 19:05 – Svezia-Estonia

Ore 20:00 – Serbia-Gran Bretagna

Ore 20:30 – Belgio-Turchia

CLASSIFICHE GIRONI FASE 1

GRUPPO A

Lettonia 11 (5V 1P)*

Belgio 10 (4V, 2P)*

Serbia 9 (3V, 3P)*

Slovacchia 6 (0V, 6P)

GRUPPO B

Grecia 7 (3V, 1P)*

Turchia 6 (2V, 2P)*

Gran Bretagna 5 (1V, 3P)*

Bielorussia ESCLUSA

GRUPPO C

Finlandia 11 (5V, 1P)*

Slovenia 10 (4V, 2P)*

Svezia 8 (2V, 4P)*

Croazia 7 (1V, 5P)

GRUPPO D

Germania 11 (5V, 1P)*

Israele 9 (3V, 3P)*

Estonia 8 (2V, 4P)*

Polonia 8 (2V, 4P)

GRUPPO E

Francia 11 (5V, 1P)*

Montenegro 10 (4V, 2P)*

Ungheria 9 (3V, 3P)*

Portogallo 6 (0V, 6P)

GRUPPO F

Lituania 11 (5V, 1P)*

Repubblica Ceca 9 (3V, 3P)*

Bosnia Erzegovina 9 (3V, 3P)*

Bulgaria 7 (1V, 5P)

GRUPPO G

Spagna 11 (5V, 1P)*

Georgia 10 (4V, 2P)*

Ucraina 9 (3V, 3P)*

Macedonia del Nord 6 (0V, 6P)

GRUPPO H

Italia 7 (3V, 1P)*

Islanda 7 (3V, 1P)*

Olanda 4 (0V, 4P)*

Russia ESCLUSA

*= qualificata per il secondo round

RISULTATI QUALIFICAZIONI FASE 1

PRIMA FINESTRA

Giovedì 25 novembre

Ore 17:30 – Bielorussia-Turchia 84-70

Ore 18:00 – Slovacchia-Belgio 57-83

Ore 18:00 – Israele-Polonia 69-61

Ore 19:00 – Germania-Estonia 66-69

Ore 19:30 – Gran Bretagna-Grecia 78-69

Ore 20:00 – Serbia-Lettonia 101-100

Ore 20:00 – Svezia-Finlandia 72-62

Ore 20:45 – Croazia-Slovenia 74-76

Venerdì 26 novembre

Ore 16:00 – Georgia-Ucraina 88-83

Ore 17:00 – Russia-Italia 92-78

Ore 18:30 – Lituania-Bulgaria 89-69

Ore 19:00 – Portogallo-Ungheria 75-81

Ore 19:30 – Macedonia del Nord-Spagna 65-94

Ore 19:30 – Olanda-Islanda 77-79

Ore 20:00 – Bosnia Erzegovina-Repubblica Ceca 97-90

Ore 20:30 – Francia-Montenegro 73-67

Domenica 28 novembre

Ore 15:30 – Belgio-Serbia 73-69

Ore 16:00 – Grecia-Bielorussia 77-67

Ore 17:00 – Turchia-Gran Bretagna 84-67

Ore 18:00 – Finlandia-Croazia 77-71

Ore 18:00 – Estonia-Israele 69-79

Ore 20:00 – Slovenia-Svezia 94-89

Ore 20:00 – Polonia-Germania 69-72

Lunedì 29 novembre

Ore 17:00 – Repubblica Ceca-Lituania 66-74

Ore 18:00 – Lettonia-Slovacchia 82-74

Ore 18:00 – Ungheria-Francia 54-78

Ore 18:00 – Bulgaria-Bosnia Erzegovina 75-85

Ore 18:00 – Ucraina-Macedonia del Nord 78-61

Ore 18:00 – Russia-Islanda 89-65

Ore 18:30 – Montenegro-Portogallo 83-69

Ore 20:30 – Spagna-Georgia 89-61

Ore 20:30 – Italia-Olanda 75-73

SECONDA FINESTRA

Giovedì 24 febbraio

Ore 16:00 – Georgia-Macedonia del Nord 91-70

Ore 16:00 – Russia-Olanda 80-69

Ore 18:00 – Ungheria-Montenegro 67-83

Ore 18:00 – Bulgaria-Repubblica Ceca 79-70

Ore 19:00 – Francia-Portogallo 94-56

Ore 20:00 – Bosnia Erzegovina-Lituania 77-78

Ore 20:45 – Spagna-Ucraina 88-74

Ore 21:00 – Islanda-Italia 107-105 OT2

Venerdì 25 febbraio

Ore 13:30 – Israele-Germania 67-71

Ore 17:00 – Grecia-Turchia 72-71

Ore 17:30 – Bielorussia-Gran Bretagna (cancellata)

Ore 17:30 – Finlandia-Slovenia 86-76

Ore 18:00 – Estonia-Polonia 75-71

Ore 18:30 – Croazia-Svezia 64-70

Ore 20:30 – Serbia-Slovacchia 75-63

Ore 20:30 – Belgio-Lettonia 65-66

Domenica 27 febbraio

Ore 15:00 – Ucraina-Spagna (rinviata)

Ore 15:30 – Olanda-Russia (cancellata)

Ore 18:00 – Portogallo-Francia 56-69

Ore 18:00 – Montenegro-Ungheria 84-88

Ore 18:30 – Lituania-Bosnia Erzegovina 77-56

Ore 19:00 – Repubblica Ceca-Bulgaria 83-80

Ore 20:00 – Macedonia del Nord-Georgia 65-79

Ore 20:30 – Italia-Islanda 95-86

Lunedì 28 febbraio

Ore 17:30 – Slovenia-Finlandia 79-83

Ore 18:00 – Slovacchia-Serbia 63-71

Ore 18:00 – Turchia-Grecia 67-76

Ore 18:00 – Polonia-Estonia 70-68

Ore 18:30 – Lettonia-Belgio 68-63

Ore 19:00 – Svezia-Croazia 98-105

Ore 19:30 – Germania-Israele 84-80

Ore 20:00 – Gran Bretagna-Bielorussia (cancellata)

Giovedì 7 luglio (recupero)

Ore 18:00 – Ucraina-Spagna 76-77

TERZA FINESTRA

Giovedì 30 giugno

Ore 17:30 – Finlandia-Svezia 85-69

Ore 18:00 – Estonia-Germania 57-88

Ore 18:30 – Lettonia-Serbia 66-59

Ore 19:00 – Grecia-Gran Bretagna 93-71

Ore 20:15 – Slovenia-Croazia 97-69

Ore 20:30 – Belgio-Slovacchia 102-59

Ore 20:30 – Polonia-Israele 90-85

Venerdì 1 luglio

Ore 18:00 – Ungheria-Portogallo 69-68

Ore 18:00 – Bulgaria-Lituania 70-72

Ore 18:00 – Ucraina-Georgia 79-66

Ore 19:00 – Montenegro-Francia 70-69

Ore 19:30 – Spagna-Macedonia del Nord 80-44

Ore 20:00 – Repubblica Ceca-Bosnia Erzegovina 93-81

Ore 22:00 – Islanda-Olanda 67-66

Domenica 3 luglio

Ore 17:00 – Gran Bretagna-Turchia 71-85

Ore 17:00 – Svezia-Slovenia 81-84

Ore 18:00 – Slovacchia-Lettonia 60-93

Ore 18:00 – Germania-Polonia 93-83

Ore 19:30 – Israele-Estonia 96-77

Ore 20:00 – Croazia-Finlandia 79-81

Lunedì 4 luglio

Ore 17:00 – Georgia-Spagna 82-76

Ore 18:00 – Macedonia del Nord-Ucraina 68-73

Ore 18:30 – Lituania-Repubblica Ceca 72-83

Ore 19:00 – Serbia-Belgio 73-74

Ore 19:30 – Olanda-Italia 81-92

Ore 20:00 – Portogallo-Montenegro 62-77

Ore 20:00 – Bosnia Erzegovina-Bulgaria 76-73

Ore 20:30 – Francia-Ungheria 81-40