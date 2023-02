Probabili formazioni Inter-Udinese, ventitreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Udinese, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Sabato di anticipo perché dopo pochi giorni c’è il Porto in Champions, i nerazzurri però non possono abbassare la guardia in campionato. Inzaghi schiererà la formazione migliore o quasi contro i friulani di Sottil, in crisi di risultati ma capaci di vincere 3-1 all’andata. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici.

QUI INTER – Inzaghi sceglie un turnover ragionato. In mezzo al campo spazio a Mkhitaryan, Dumfries favorito a destra, Lukaku potrebbe giocare dal 1′

QUI UDINESE – Ballottaggi tra Arslan e Lovric e tra Thauvin e Success, i primi favoriti. Pereyra titolare, ma a destra a centrocampo.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

Ballottaggi: Mkhitaryan 55% – Calhanoglu 45%, Dumfries 55% – Darmian 45%, Lukaku 55% – Dzeko 45%

Indisponibili: Correa.

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Thauvin.

Ballottaggi: Thauvin 55% – Success 45, Arslan 60% – Lovric 40%.

Indisponibili: Masina, Deulofeu, Nestorovski

Squalificati: –