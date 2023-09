Presentata la Serie A 2023/24 di basket, Gandini: “Obiettivo riempire i palasport”

È stata presentata oggi al Paladozza di Bologna la nuova stagione della Serie A, anche quest’anno targata UnipolSai. Il campionato prenderà ufficialmente il via con l’anticipo di sabato 30 settembre alle ore 20.30 tra Dolomiti Energia Trentino e la neopromossa Vanoli Cremona, tornata in Serie A insieme all’Estra Pistoia. Il presidente della LBA Umberto Gandini ha affermato: “L’ultima stagione, la prima a capienza completa dopo due annate difficili a causa della pandemia, ha evidenziato la grande voglia di basket del nostro pubblico. Abbiamo praticamente raggiunto i livelli di affluenza pre-Covid, con un girone di ritorno che ha sfiorato le 4.000 presenze di media salendo a 6.591 nei playoff, culminati con gli oltre 11 mila spettatori di media della finale“.

Un trend di crescita confermato anche dalla ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, secondo la quale gli interessati alla Serie A di basket sono cresciuti del 51% tra il giugno 2019 e il giugno 2023, passando da 10.8 a oltre 16 milioni. Quest’anno la serie di finale sarà al meglio 5 partite per venire incontro alle esigenze della Nazionale, impegnata nel Preolimpico in vista di Parigi 2024. “Il nostro obiettivo principale – ha proseguito Gandini – resta quello di riempire i palasport e raccontare nel migliore dei modi le gesta dei protagonisti, grazie ai grandi sforzi compiuti con l’obiettivo di rendere il campionato sempre più emozionante ed equilibrato. Club che proseguono verso una sempre maggior professionalizzazione e crescita in tutte le loro strutture. Come LBA cercheremo di seguire questa stagione nel modo più capillare possibile sui nostri canali digitali in continua crescita“.