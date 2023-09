Fiorentina, Dodo operato a Roma: ricostruzione legamento crociato anteriore ginocchio destro

E’ perfettamente riuscito l’intervento al quale si è sottoposto il terzino della Fiorentina, Dodo, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo ha comunicato in una nota ufficiale il club viola, che ha dunque spiegato come il laterale destro brasiliano, che si è infortunato contro l’Udinese domenica, sia stato operato a Roma dal professor Mariani. Nei prossimi giorni tornerà a Firenze per la riabilitazione.